Вопреки санкциям: компаниям из США доставят российский уран

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

Компаниям из США доставят российский обогащенный уран

Вопреки санкциям: компаниям из США доставят российский уран

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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«Росатом» контролирует более трети мирового обогащения.

Россия поставила обогащенный уран в США. Об этом пишет EADaily со ссылкой на компанию ImportGenius. Согласно опубликованным данным, из России в Соединенные Штаты был поставлен низкообогащенный уран.

Известно, что судно с данным грузом уже доставило часть товара в город Балтимор на Восточном побережье. Вторая часть будет разгружена в Хьюстоне в Мексиканском заливе.

Уран предназначен для двух компаний. Первая — Westinghouse, получит 40 тон вещества, вторая — Framatome — 77 тонн.

После вступления в действия санкций это уже третья поставка гексафторида урана в США. В августе 2024 года в Штатах вступил запрет на закупки продукции из РФ с несколькими исключениями. Россией тоже был введен запрет на поставки товаров в США. Наше правительство оставило лазейку в виде разовых лицензий.

Именно благодаря такой лицензии компания Tenex («Техснабэкспорт») отгрузила низкообогащенный уран для доставки его в Соединенные Штаты.

Россия не лидер по добычи урана в мире, однако наша страна контролирует более трети мирового обогащения. США, несмотря на увеличение уровня добычи этого вещества, все еще зависит от российского урана. Например, в 2023 году в Штатах доля этого вещества, доставленного из РФ, составила 27%, в то время как местного урана было всего на один процент больше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США угрожают пошлинами в 500% странам, покупающим нефть и уран из РФ.

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