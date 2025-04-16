Битва под Сталинградом и крепость «Орешек»: в Москве открылась выставка «Путь к Победе»
В Москве открылась выставка «Путь к Победе»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Экспозицию можно посетить до 16 мая.
Знаменитая Дорога жизни, крепость «Орешек», битва под Сталинградом — знаковые моменты Великой Отечественной войны на выставке «Путь к победе» в Москве.
Здесь более трех десятков работ Студии художников имени Верещагина Культурного центра МВД. На полотнах — лица героев и защитников, примеры отваги и мужества.
Экспозиция рассказывает о подвиге сотрудников органов внутренней безопасности. Они сражались на фронтах Великой Отечественной, обеспечивали порядок в тылу. Выставка продлится до 16 мая.
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