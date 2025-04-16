Подростку из Швеции грозит пожизненное заключение за управление сетью киллеров

Полиция предупредила, что зашифрованные коммуникации не позволят преступникам избежать обнаружения.

Полиция Австралии утром 16 апреля задержала несовершеннолетнего, предположительно связанного с попытками организации заказных убийств. Об этом пишет Metro.

По данным следствия, 15-летний подросток действовал в рамках «транснационального преступного сообщества» — если вина будет доказано, юноше грозит пожизненное заключение.

Молодого человека изначально подозревали в попытке вербовки людей для совершения заказных убийств. Австралийские следователи получили информацию от европейских коллег и взяли в разработку подозреваемого.

Подростку предъявлены обвинения в двух странах — в попытке вербовки киллеров в Дании и Швеции, в Австралии — в использовании телекоммуникационных сетей для подготовки тяжких преступлений.

Юноша был арестован после того, как следователи выписали ордер на обыск в доме в Западном Сиднее. Он предстал перед детским судом Сарри-Хиллз, и ему было официально отказано в освобождении под залог. Он должен вновь предстать перед тем же судом 11 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о задержании трех подозреваемых, заморозивших тело умершей женщины в Японии.