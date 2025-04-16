Фестиваль «Пасхальный дар» откроется в Москве 19 апреля — Сергей Собянин

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Гости смогут принять участие в праздничных мастер-классах, а также передать подарки участникам СВО и детям из новых регионов.

Фестиваль «Пасхальный дар» откроется в Москве 19 апреля — Сергей Собянин

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С 19 по 30 апреля пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей столицы «Пасхальный дар». Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Гостей будут ждать на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу. Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости. Можно будет приобрести товары некоммерческих организаций и тем самым помочь их подопечным», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, в «Домики добра» акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи все желающие смогут передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов.

В рамках проекта «Четвероногий друг» гостям предложат выбрать себе питомцев и помочь животным из приютов.

20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные ученики московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты — 15 моделей пасхальных яиц. Тема росписи — «Святые покровители русского воинства» — выбрана неслучайно. 2025-й в России стал Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

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