С 19 по 30 апреля пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей столицы «Пасхальный дар». Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Гостей будут ждать на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу. Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости. Можно будет приобрести товары некоммерческих организаций и тем самым помочь их подопечным», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, в «Домики добра» акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи все желающие смогут передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов.

В рамках проекта «Четвероногий друг» гостям предложат выбрать себе питомцев и помочь животным из приютов.

20 апреля у храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные ученики московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты — 15 моделей пасхальных яиц. Тема росписи — «Святые покровители русского воинства» — выбрана неслучайно. 2025-й в России стал Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.