Патрушев рассказал о продолжении точечных работ на проблемных очистных объектах

Ранее была сформирована рабочая группа для оперативного посещения всех недостроенных объектов.

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание Инцидента № 55 «Очистные сооружения». В нем приняли участие руководство Минприроды, Минстроя, Росприроднадзора и других ведомства, а также представители Госдумы и главы регионов.

«За первый квартал текущего года введены в эксплуатацию еще шесть объектов. Обеспечение корректной работы очистных сооружений — это, в первую очередь, непосредственный вклад в здоровье наших граждан. И мы не можем не исполнить взятые на себя обязательства по строительству и реконструкции объектов. Эта работа должна быть доведена до конца как можно скорее, поэтому важно постоянное внимание со стороны федеральных ведомств и регионов. По итогам выездной проверки рабочей группы по каждому недостроенному объекту сформирован комплекс мер для решения существующих вопросов. Их реализация будет строго контролироваться», — сказал Патрушев.

По итогам прошлого заседания была сформирована рабочая группа для оперативного посещения всех недостроенных объектов в субъектах-участниках инцидента.

В ходе работы группы были скорректированы «дорожные карты» по достройке очистных сооружений. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что новые сроки, предложенные регионами, не должны нарушаться. Рабочая группа продолжит точечно выезжать на проблемные объекты для фиксации динамики решения задач.

Также Минприроды был разработан порядок верификации устраненных нарушений для повторной проверки Росприроднадзором очистных сооружений — для подтверждения уровня нормативной очистки.

На заседании инцидента отмечено, что в отношении регионов, которые не завершили строительные работы до апреля текущего года, организована работа по возврату части средств в федеральный бюджет.

Участники инцидента также обсудили готовящийся акт, который определит порядок установления нормативов предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения. Благодаря новому механизму субъекты РФ смогут сами устанавливать нормативы — с учетом фоновой концентрации веществ, а также региональных особенностей.

Инцидент № 55 «Очистные сооружения» был создан летом прошлого года — для координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, реализуемых в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время рассматривается работа на 145 объектах в 19 регионах.

При работе в формате инцидента используется специальная система управления проектами на базе Координационного центра Правительства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Патрушев оценил работу ростовских аграриев. Во время визита зампред Правительства посетил одно из хозяйств области и проверил, как проходят полевые работы.