Он считает, что это поможет сократить количество абортов.

Число абортов в стране снизится, если женщины сократят количество «ненужных контактов». Так считает директор «Института демографического развития» Руслан Ткаченко в интервью Газета.ру.

Ранее его уже раскритиковали за грубую формулировку на радио- он призвал женщин «не раздвигать ноги перед кем попало».

На этот раз Ткаченко объяснил свою позицию иначе — утверждая, что аборт возможен только в случае нежелательной беременности, которая, в свою очередь, возникает после сексуального контакта. Логика, по его мнению, проста: меньше случайных связей — меньше беременностей, значит, и меньше абортов. Он назвал это «очевидным фактом» и добавил, что необходимость спорить с этим — «диагноз».

Мужская ответственность, по словам демографа, тоже существует, но не отменяет ответственности женщины — как и общества в целом. При этом Ткаченко отказался обсуждать критику своих прежних высказываний, заявив, что она «не имеет смысла», а ее авторы «не дружат с логикой, историей и естеством».

Он напомнил, что во всех культурах прошлого целомудрие считалось нормой, а аборты — табу. По мнению специалиста, такой подход был «естественным» и исторически оправданным. Все, кто считает иначе, по его словам, не стоят того, чтобы их мнение обсуждали: «Я не психотерапевт, чтобы разбираться в этих персонажах».

Ранее, выступая в эфире радио «Говорит Москва», Ткаченко заявил, что избежать абортов можно, если женщины будут вступать в близость только после заключения брака.

«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — сказал он.

В ответ пользователи социальных сетей, включая его подписчиков, обвинили демографа в сексизме и оскорблениях.

На своей странице в соцсети Ткаченко отреагировал жестко, задавшись вопросом: «Что за пещерные недоумки считают плод частью тела женщины?» В биографии он указал, что руководит двумя организациями и имеет техническое образование в области информационных систем. Там же написано, что он женат.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта основная опасность секс-игрушек.