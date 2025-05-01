Брошенные русалки: рядом с какой женщиной остывают мужские сердца

Боль любящих женщин лишь в том, что их чувства могут быть безответны!

А в любовь как в море, бросаться с головой — опасно! Эксклюзивно на премьере спектакля «Русалка» театральная команда МХТ поговорила с корреспондентом 5-tv.ru о том, как не задушить партнера любовью, о роли отца в жизни женщины и стихийности ее чувств.

Женщина по глубинному замыслу не может быть с маленьким сердцем. Без ее любви не выигрывались бы войны, не росли бы полноценными дети и не было бы мира. Но справиться с данной силой и не вываливать весь масштаб своего тепла — крайне тяжело. Женщина может буквально задушить заботой, утонуть в партнере, и, как русалка, сама утащить его на дно, в прямом смысле! Как же тогда из создательницы не превратиться в разрушительницу — этот вопрос волнует и современников Александра Сергеевича, и все поколения в целом.

«По-хорошему нужно ценить себя. Когда женщина любит себя, мужчина иначе к ней начинает относиться, нежели, когда она утопает в нем», — рассуждает Олег Гаас, исполнивший главную роль в спектакле.

Если взглянуть в корень проблемы, то избыточный поток заботы, направленной на один объект — большой эгоизм. И никому нет блага от такой любви. Более того, чувства, идущие не от сердца, а от эго, обычно, съедают изнутри и того, кто их проживает, и того, к кому их испытывают — всем вред. От эгоизма нужно лечиться и, говорят, самое дешевое лекарство — быть занятым, чтобы не распылять и не проявлять гипер-расположенность к кому-то одному.

Пушкинская героиня была крестьянкой, что говорило о ее особой и тесной связи с природой. Крестьяне — это стихия. Их комфорт не создан человеком. Они покорно служат земле, в награду имея огромное сердце, широкую, как поле, душу и чистые, как небо и речка, намерения. Она попросту не имела никаких вариантов, кроме как страстно и без оглядки полюбить князя. Она не ждала от него предательств, не думала, что его внутренний мир окажется сложнее. И вот беда — ручей чистых чувств русалки перемешался с потоком негодяйской нечестивости князя. Героиню бросили беременную и влюбленную.

«Я как человек эмоциональный, могу сказать, что часто чрезмерная открытость приводит не к очень хорошему финалу!» — делится, сыгравшая отвергнутую русалку, Маргарита Якимова.

Режиссер Максим Меламедов, вспоминая, как рождалась задумка спектакля, говорит, что вдохновился берегом реки, потому что все мы сидим на берегу счастья и ждем его. Особенно девочка, еще юная и молодая, со всей верой и энтузиазмом окунается в чувства, забывая дышать, ведь ее представление о мире и людях еще не запачкано предательствами, гневом. Нет защитных реакций и такое наивное ожидание очень часто оборачивается тем, что первый посмотревший в ее сторону, является «тем самым» идеальным и единственным. А она для него очередной красивой, но одноразовой. Так случается по причине, что девушка, в силу нахлынувших на нее романтических иллюзий, не может отстоять себя, потому что боится задеть или не понравиться, не может вынуть всю свою остроту, которая, зачастую, и интересует мужской пол. В «Русалке» молодая девушка, встречая князя, превращается в куражную дуру.

«Безусловно, эта девочка, которая не справилась и, уйдя из жизни в мир русалок, она, разрушила не только себя, но и жизнь своего отца, потому что он больше не сможет увидеть свою дочь», — рассказывает про роль Якимова.

По сюжету Пушкина, главную героиню соблазнил князь. Наигравшись в роман с обаятельной и милой крестьянкой, он решил жениться, но на другой — равной ему. А брошенная крестьянка не смогла зажечь в князе прежний огонек даже новостью о том, что носит под сердцем ребенка. Она стала русалкой от непонимания того, что ей делать дальше. Ее жизнь была выстроена вокруг жизни другого человека, потеряв которого, она осталась без почвы под ногами. Без мыслей об отце, о не родившемся малыше, — она топится. Но можем ли мы судить ее? Ведь эгоизм брошенной крестьянки — это, в частности, и ограниченность мышления. Она словно осенний лист, который движется за дуновением ветра, не имея силы сопротивления.

«Я мальчиком оденусь и пойду за тобой», — кричат уста русалки, когда князь стал ей намекать на невозможность их отношений, ведь по неожиданным обстоятельствам ему нужно в армию.

Так или иначе, девушка с детства росла с отцом. Он первый мужчина, с которого она брала пример и наблюдала за тем, как он живет. Вот и Пушкин создает мельника одиноким вдовцом, мир которого идет своим чередом — мельница крутится, дочь-красавица растет. Но тут на его беду на нее обращает внимание богатый князь, вложивший деньги в его дело. Привычный ход вещей нарушился и он не смог сохранить, ни дочь, ни мельницу.

«Здесь важна не просто тема отцов и детей, а когда они остаются вдвоем. И первые мужчины в жизни девушки оказывают на нее ключевое влияние. То, как отец относится к дочке, то, как она впервые становится женщиной — это все очень важно для дальнейшей судьбы», — говорит режиссер спектакля Максим Меламедов.

С какой же женщиной остывает мужское сердце? С примитивной. Духовный мир всегда имел весомое влияние на судьбу. Это не говорит о том, что нужно начинать в открытую умничать, чтобы понравиться или держать на расстоянии, чтобы выстроить хрустальный замок иллюзий. Интеллект всегда проявляется в поступках, в реакциях, взгляде и энергии. К развитой личности хочется не просто примкнуть, но и остаться с ней надолго, ведь жизнь там, где есть движение.

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