Умерла заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Кушнир

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Кушнир скончалась в возрасте 68 лет. Актриса ушла из жизни еще 10 апреля, однако известно об этом трагичном событии стало только сейчас. Информация о смерти Кушнир появилась на официальной странице театра «На Литейном» в соцсетях

«С прискорбием сообщаем, что 10 апреля ушла из жизни заслуженная артистка России Ирина Николаевна Кушнир. Ирина Кушнир была актрисой, любимой коллегами и зрителями. В каждой своей роли она сохраняла уникальность, при этом умела быть разной, необычной, непредсказуемой и самобытной. Ирина Николаевна — артистка, способная заполонить собой сцену и в эпизодической роли, и будучи центральной фигурой спектакля. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

Артистка посвятила работе в Государственном драматическом театре «На Литейном» почти сорок лет жизни — зрители полюбили ее за роли в «Короле Лире», «Великой Екатерине», «Трех сестрах» и многих других знаковых спектаклях, ставших важной частью истории театра.

Причины смерти актрисы пока неизвестны. Прощание с ней состоится 17 апреля в 11:00 в крематории по адресу Шафировский проезд дом 12, средний зал.

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