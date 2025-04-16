Праздники без вреда для здоровья: названа безопасная доза шашлыка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Гастроэнтеролог Загайнов: безопасная доза шашлыка составляет 300 граммов

Майские праздники 2025. Врач Загайнов назвал безопасную дозу шашлыка

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любимое блюдо может привести к неприятным последствиям.

Оптимальный размер порции шашлыка для здорового человека — не более 200-300 граммов в день. Об этом aif.ru рассказал гастроэнтеролог Антон Загайнов.

Небольшого количества мяса будет достаточно для того, чтобы получить необходимые белки и питательные вещества. Порция более чем в 300 граммов может перегрузить организм. Людям, страдающим от заболеваний пищеварительной системы, следует ограничиться 150-200 граммами.

Чрезмерное употребление шашлыка может вызвать проблемы с пищеварением и повысить уровень холестерина. Самый сильный вред сердечно-сосудистой системе наносят жирные сорта: утятина, свинина, гусятина, баранина.

Перед тем, как готовить шашлык, важно тщательно промыть мясо под холодной водой, чтобы очистить его. Ножи и доски, с помощью которых разделывалось мясо, не должны касаться других продуктов — это может вызвать перекрестное загрязнение.

Температура приготовления шашлыка — не менее 75 градусов. Это необходимо, чтобы убить все патогены. Жира или маринада должно быть мало, иначе в процессе жарки будут образовываться канцерогены. Оставлять мясо на открытом воздухе опасно, ведь это создает благоприятную среду для развития бактерий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какое мясо строго нельзя есть.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
Один светофор? Огромная пробка образовалась на трассе М-5 «Урал»
22:45
Праздники без вреда для здоровья: названа безопасная доза шашлыка
22:30
Рухнули перекрытия: в Курске произошел пожар на подшипниковом заводе
22:19
В ЛНР задержали агента, готовившего теракт и покушение на депутата
22:05
ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре в Пятигорске
21:50
Ужин при клопах: в Египте россиян переселили из грязного отеля в ветхий

Сейчас читают

Россия и США стали врагами для турецкой оппозиции
За деньги — нет: Трамп отказался продать Киеву оружие на 50 миллиардов долларов
«Молекулярная» кухня: в популярном БАДе нашли запрещенное вещество
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года