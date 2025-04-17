Диабет и пересадка печени: стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Мишель Трахтенберг умерла из-за осложнений диабета

Причиной смерти актрисы Трахтенберг стали осложнения из-за диабета

Фото: www.globallookpress.com/Ken Babolocsay

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За несколько недель до смерти актриса заявляла, что она «счастлива и здорова».

Актриса Мишель Трахтенберг умерла из-за осложнений, вызванных диабетом. Об этом рассказал телеканал NBC News, сославшись на судебно-медицинские экспертизы и источник.

«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений диабета», — сказано в материале.

Источник телеканала добавил, что актрисе пришлось перенести пересадку печени. Неизвестно, из-за чего была проведена операция.

Мишель Трахтенберг принесли известность роли в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Она скончалась на 40-м году жизни. Тело актрисы обнаружила ее мать примерно в 8 утра 26 февраля в жилом комплексе, расположенном на Манхэттене в Нью-Йорке.

Публикации Мишель в социальных сетях, сделанные незадолго до смерти, тревожили ее поклонников. На фотографиях актриса выглядела болезненно худой. Пользователи Сети связали изменения во внешности с употреблением запрещенных веществ. В январе Трахтенберг заявляла, что «счастлива и здорова».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подруга Мишель Трахтенберг рассказала о мыслях актрисы перед смертью. Звезда «Сплетницы» сильно переживала, что пересаженная печень не приживется.

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