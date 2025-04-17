Илон Маск предлагал матери своего ребенка миллионы долларов за молчание

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Бизнесмен пытался заключить соглашение о неразглашении отцовства.

Илон Маск предложил матери своего ребенка 15 миллионов долларов и получил отказ

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Писательница Эшли Сент-Клер заявила, что бизнесмен Илон Маск обещал заплатить ей миллионы долларов, если она сохранит в тайне факт наличия у них общего ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сент-Клер уточнила, что Маск предлагал 15 миллионов долларов сразу, а затем — 100 тысяч долларов каждый месяц. Основное условие — скрывать личность отца ее ребенка, пока тому не исполнится 21 год.

Были и другие требования. Приняв условия договора, Сент-Клер была бы вынуждена избегать негативных высказываний о Маске и вычеркнуть его из графы «отец» в свидетельстве о рождении. Кроме того, бизнесмен настаивал, чтобы ребенок появился на свет путем кесарева сечения и избежал обрезания.

Писательница согласилась убрать имя Маска из свидетельства о рождении. Однако на остальные ответила категорическим отказом, так что сделки не вышло. Сент-Клер также заявила, что певица Граймс и топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис — матери детей миллионера — получали от него такие же предложения.

Ранее Эшли Сент-Клер опубликовала в социальной сети Х информацию о том, что родила ребенка от Илона Маска. По словам писательницы, она держала беременность в тайне по просьбе бизнесмена и не собиралась раскрывать секрет. В ситуацию вмешались СМИ.

«Пять месяцев назад у меня родился ребенок. Его отец — Илон Маск. Ранее я не раскрывала эту информацию, чтобы защитить приватность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды все равно собираются ее опубликовать, невзирая на возможный вред. Я хочу, чтобы мой ребенок рос в нормальной и безопасной обстановке. Поэтому прошу СМИ уважать его приватность и воздержаться от навязчивого вмешательства», — написала Сент-Клер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск будет платить алименты матери своего предполагаемого ребенка.

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