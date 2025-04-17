Наши бойцы вновь подтвердили высокий профессионализм и верность боевому долгу.

Расчет 122-миллиметровой гаубицы «Д-30» из состава 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно ликвидировал пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны, цель находилась в заброшенном здании и была поражена точным артиллерийским выстрелом после оперативной передачи координат подразделением воздушной разведки. Работа артиллеристов направлена как на поддержку передовых пехотных подразделений, так и на нанесение огневого поражения противнику при сохранении безопасности личного состава.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.