Алкоголь и наркотики: задержали звезду «Шестого чувства» Хейли Джоэла Осмента

Отдых на лыжном курорте в Калифорнии пошел не по плану.

Актер Хейли Джоэл Осмент, прославленный ролями в фильмах «Шестое чувство» и «Искусственный разум», был задержан. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Основное обвинение — хранение контролируемых веществ на территории лыжного курорта в Калифорнии, пишет TMZ.

«Осмент был задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и хранение контролируемого вещества, которое полицейские отправили в лабораторию, чтобы точно определить, что это», — сказано в публикации.

Сотрудники полиции не стали удерживать Осмента под стражей. Актера освободили почти сразу после задержания. В настоящий момент сложно сказать, будет ли возбуждено уголовное дело. Этот вопрос предстоит решить прокурору калифорнийского округа Моно, в котором звезда «Шестого чувства» посещал лыжный курорт.

Примечательно, что Осмента не первый раз задерживают за правонарушения, связанные с алкоголем. Актер переживает череду неудач — в начале года, например, он потерял дом в лесных пожарах в Лос-Анджелесе, а затем долго не мог разобраться со страховыми компаниями.

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