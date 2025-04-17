Столичные производители изготовили к Пасхе более 4,5 миллиона куличей

В 2025 году столичные производители кондитерско-булочных изделий испекли к Пасхе более 4,5 миллиона куличей и кексов. Ассортимент изделий разнообразен — от классических пасхальных куличей с изюмом до оригинальных с различными начинками и добавками. Общая масса праздничной продукции составила около двух тысяч тонн. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в России. В отрасли действует около 120 предприятий, где работают более 18 тысяч человек. Это внушительный промышленный комплекс, который обеспечивает качественной и разнообразной выпечкой не только москвичей, но и жителей других регионов страны. В этом году столичные предприятия изготовили свыше 4,5 миллиона куличей и кексов общей массой около двух тысяч тонн. Такой объем позволяет удовлетворить спрос на традиционную праздничную продукцию», — отметил Анатолий Гарбузов.

Например, один из столичных кондитерско-булочных комбинатов испек к празднику более 1,4 миллиона куличей и кексов (около 620 тонн изделий). Компания предлагает широкий ассортимент — совокупно на полках торговых сетей представлено 13 видов изделий. В их числе классические куличи и пасхальные кексы с изюмом, а также продукты с ягодной начинкой. Среди новинок — кружевной и вишневый куличи, а также традиционный итальянский панеттоне. Все изделия украшены помадкой и пасхальным декором.

Другой булочно-кондитерский холдинг испек около двух миллионов кексов и куличей общей массой более 600 тонн. В рецептурах пасхальной выпечки — натуральный творог, вишня, цукаты и изюм. Выпуск продукции начался с благословения Русской православной церкви. Освящение производства пасхальных куличей — неизменная традиция предприятия. В этом году компания произвела на 40 процентов больше продукции.

Пекари одного из кондитерских комбинатов Москвы изготовили около 13 тонн изделий, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году. В ассортименте пять видов продукции — куличи творожные, с изюмом, с миндальной посыпкой и другие.

Один из хлебокомбинатов традиционно подготавливает пасхальный ассортимент. В текущем месяце здесь испекли более миллиона куличей общей массой около 150 тонн. В товарной линейке свыше 15 видов этой выпечки: ванильный кулич, с цукатами, курагой, черносливом, орехами, пудрой, помадкой и другие.

Более 100 тысяч куличей выпустила к празднику и одна из московских пекарен. В ассортименте 20 видов, среди которых классические, а также оригинальные — с апельсиновой цедрой и орехами, грушей, хурмой, творогом.

«Наше ремесленное предприятие успешно объединяет мастерство ручного труда с современными технологиями. Уникальные вкусовые качества, аромат и хрустящая корочка достигаются благодаря точному следованию авторским рецептурам. Основная часть ассортимента выпекается в печах с каменным подом, которые являются современными аналогами традиционных русских печей. В сутки пекарня производит около 200 видов хлебобулочных изделий», — отметила Светлана Макарова, генеральный директор компании.

В свою очередь другое предприятие испекло три тысячи куличей общей массой более тонны. Ежегодно перед праздником оно выпускает куличи ручной работы, не ограничиваясь классической глазурью и посыпками, а вручную расписывая куличи яркими запоминающимися орнаментами и рисунками. Несмотря на трудоемкий процесс, компания ежегодно увеличивает производство на 30–50 процентов.

Наращивать выпуск продукции и расширять ассортимент столичным производителям помогают меры городской поддержки. В Москве их более 20, включая льготное кредитование, аренду земли по сниженной ставке, специальные статусы и другие инструменты.