Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 56 0

Решение приняли лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Новым государственным секретарем Союзного государства Сергей Глазьев. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире местного телеканала Белта. Он также отметил, что это решение они приняли вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Сергей Глазьев раньше занимал должность заместителя госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Сам Мезенцев переходит на пост полномочного представителя российского президента в Конституционном суде.

«Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу», — сообщил белорусский лидер Лукашенко на встрече с новым государственным секретарем Союза двух стран.

Президент Белоруссии также сообщил, что уверен в высокой эффективности Глазьева на этом посту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин издал указ о назначении Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ.

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Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

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