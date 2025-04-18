Российская граница под защитой Су-25. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 85 0

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту
и личному составу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Российская граница под защитой Су-25. Лучшее видео из зоны СВО

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