Самый скорбный день Страстной недели: христиане всех конфессий отмечают Великую пятницу

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Стали известны эксклюзивные подробности о новом методе исследования Туринской плащаницы.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Паламарчук; 5-tv.ru

Христиане всех конфессий отмечают сегодня Великую пятницу — день, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Христа. В храмах по всему миру пройдут традиционные богослужения с выносом Плащаницы — ткани с вышитым изображением умершего Иисуса.

Идея плащаницы как богослужебного предмета восходит к Туринской плащанице — полотну, в которое было завернуто тело Христа при погребении. История этой реликвии является одной из главных загадок человечества, а над вопросом подтверждения ее подлинности ломают головы лучшие мировые ученые.

«Известия» выяснили эксклюзивные подробности о новом методе исследования артефакта и его результатах. Итальянские специалисты разработали технику, основанную на кристаллографии и рентгеновских лучах, и доказали, что плащаница гораздо старше, чем показывали предыдущие опыты, и ее возраст — около двух тысяч лет.

Многие возлагают большие надежды в изучении истории плащаницы на искусственный интеллект. Но профессионалы, изучающие святыню долгие годы, убеждены, что наука, даже с применением всех современных технологий не всегда способна объяснить сверхъестественные явления, поскольку они связаны с непостижимым событием — воскрешением Христа.

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