Назван регион с самым дорогим пасхальным набором
Самый дорогой пасхальный набор на Чукотке — 847 рублей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Самый дешевый — в Мордовии.
Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется пасхальный набор для семьи из четырех человек. В праздничной корзине: яйца, кулич и творожная пасха.
Дешевле всего обойдется праздничный стол в Мордовии — 397 рублей, самый дорогой на Чукотке — 847 рублей. В Сибири — средний чек 490 рублей, на Урале — 500!
Интересно, что жителям Дальнего Востока подготовка к Пасхе обойдется почти вдвое дороже, чем в Центральной России.
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