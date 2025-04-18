Назван регион с самым дорогим пасхальным набором

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Самый дорогой пасхальный набор на Чукотке — 847 рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Пасха 2025

Самый дешевый — в Мордовии.

Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдется пасхальный набор для семьи из четырех человек. В праздничной корзине: яйца, кулич и творожная пасха.

Дешевле всего обойдется праздничный стол в Мордовии — 397 рублей, самый дорогой на Чукотке — 847 рублей. В Сибири — средний чек 490 рублей, на Урале — 500!

Интересно, что жителям Дальнего Востока подготовка к Пасхе обойдется почти вдвое дороже, чем в Центральной России.

 

 

 

 

 

 

 

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