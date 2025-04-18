Фестиваль «Пасхальный дар» откроется в Москве 19 апреля

В Москве начинается теплый семейный фестиваль «Пасхальный дар». С 19 апреля на площадках, расположенных по всему городу, москвичей и туристов ждут не только увлекательные мастер-классы и уникальные арт-объекты, но и масштабная сценическая программа. Перед горожанами выступят театральные труппы, артисты и музыкальные коллективы.

Инклюзия через искусство: когда сцена говорит на языке сердца

Одной из самых ярких и значимых частей сценической программы фестиваля «Пасхальный дар» станет инклюзивная составляющая. Люди с особенностями здоровья выйдут на сцену вместе с профессиональными артистами и докажут, что искусство — это пространство без границ.

26 апреля с 17:00 до 18:00 на главной сцене на Тверской площади состоится выступление участников школы инклюзивного творчества «Танцующий дом», в котором сплетутся жесты, движения, хореография и искренние, неподдельные эмоции. Организация объединяет людей с инвалидностью, волонтеров и педагогов-хореографов, создающих уникальные пластические постановки, в которых каждый становится полноценным творцом.

20 апреля в 16:00 на сцене на улице Адмирала Руднева (владение 8) выступит инклюзивный театр «Чайки» со спектаклем «Между двух стульев». Эта уникальная постановка исследует темы выбора, ответственности и принятия себя. Театр «Чайки» — некоммерческий проект, который уже более 10 лет развивает театральную инклюзию в Москве, помогая особенным людям самовыражаться через сценическое искусство.

Театр для всей семьи: сказки, куклы и добро

Организаторы фестиваля «Пасхальный дар» продумали насыщенную сценическую программу и для семей. Детей ждет множество увлекательных и интересных представлений.

20 апреля в 16:00 на сцене, расположенной на Ореховом бульваре (владение 24, строение 1), выступят артисты Московского детского театра марионеток с кукольным спектаклем «Теремок» — классической сказкой, оживающей в руках опытных и талантливых кукловодов. Московский детский театр марионеток известен своим уникальным подходом к традиционным русским сказкам и бережным отношением к национальной культуре.

Труппа театра «Сказка из кармана» представит зрителям свою волшебную постановку «Василиса Прекрасная». Показы пройдут 26 апреля в 16:00 на улице Адмирала Руднева (владение 8), а также 27 апреля в 15:00 на сцене на Святоозерской улице (владение 1). Этот спектакль построен на классическом сюжете, но наполнен современными визуальными решениями и обрамлен живым музыкальным сопровождением, что делает его интересным и детям, и взрослым.

Концертная программа: от духовной музыки до народного хорового пения

Музыкальная часть фестиваля «Пасхальный дар» ничем не уступает невероятно яркой театральной и объединяет хоровые коллективы, духовных исполнителей и современные ансамбли.

20 апреля в 18:00 на сцене центральной площадки на Тверской площади Анна Сизова, лауреат международных конкурсов, обладательница уникального сопрано и исполнительница духовных песнопений, народных и авторских композиций, представит пасхальную программу «Русь православная».

Кроме того, на разных фестивальных площадках с программой «О России — петь!» выступит большой сводный хор проекта «Московское долголетие». На Тверской площади его можно послушать 20 апреля в 15:00 и 26 апреля в 16:00, на юге столицы, а также на сцене в Юго-Западном административном округе — 27 апреля в 16:00. Эти выступления, наполненные энергией, оптимизмом и верой в добро, — результат творчества участников хора, состоящего из активных москвичей старшего поколения, для которых искусство стало образом жизни.

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проводится в юбилейный, 10-й раз. Его цель — через искусство объединить москвичей и гостей столицы, поддержать добрые инициативы и создать настоящее пасхальное настроение.

В центре культурной программы — большой образовательный проект «Четвероногий друг», посвященный заботе о животных. На десятках площадок пройдут уроки добра и сотни творческих мастер-классов, заработают открытые лектории и шале по сбору помощи, а также благотворительные проекты московских фондов.