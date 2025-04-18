Торговля без правил: в Москве раскрыта схема сбыта контрафактных лекарств

На складах оперативники обнаружили крупные партии незарегистрированных препаратов, общая стоимость которых превысила 100 миллионов рублей.

Контрафактные лекарства на сумму более ста миллионов рублей изъяли из сети столичных аптек. О торговле потенциально опасными незарегистрированными препаратами оперативникам рассказали сами покупатели.

На складах и в аптеках нашли в том числе таблетки для быстрого похудения. Цена одной упаковки превышала 50 тысяч рублей. Но ни никаких документов на них не было. Помимо незаконно ввезенных в страну препаратов, открыто продавали и лекарства по льготным рецептам для тяжело больных. Обвинения предъявлено 14 участникам преступной схемы.