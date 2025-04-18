Торговля без правил: в Москве раскрыта схема сбыта контрафактных лекарств

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Правоохранительные органы выявили схему сбыта контрафактных лекарств в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На складах оперативники обнаружили крупные партии незарегистрированных препаратов, общая стоимость которых превысила 100 миллионов рублей.

Контрафактные лекарства на сумму более ста миллионов рублей изъяли из сети столичных аптек. О торговле потенциально опасными незарегистрированными препаратами оперативникам рассказали сами покупатели.

На складах и в аптеках нашли в том числе таблетки для быстрого похудения. Цена одной упаковки превышала 50 тысяч рублей. Но ни никаких документов на них не было. Помимо незаконно ввезенных в страну препаратов, открыто продавали и лекарства по льготным рецептам для тяжело больных. Обвинения предъявлено 14 участникам преступной схемы.

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