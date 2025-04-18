Жителей столицы приглашают на творческие выступления участников конкурса грантов мэра Москвы

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 20 0

Открытые выступления пройдут на нескольких площадках.

Жителей столицы приглашают на творческие выступления участников конкурса грантов мэра Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С 20 апреля по 25 мая в столице пройдет третий заключительный тур конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В его рамках на известных городских площадках пройдут открытые выступления участников и выставки. Талантливые дети и молодежь покажут свои музыкальные, изобразительные, театральные и хореографические работы. Посетить выступления смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте.

Гранты Мэра Москвы вручают ежегодно для развития творческих способностей, поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет. Участники соревнуются в 34 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. В 2024 году общий грантовый фонд увеличили в три раза — до 12 370 000 рублей. В каждой из номинаций лауреатов определяет экспертное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений, а также звезд мировой величины.

Первая номинация состоится 23 апреля в музейном объединении «Музей Москвы». Там пройдут выставки живописи и декоративно-прикладного искусства, архитектурных работ и дизайн-макетов.

25 апреля в Московском государственном академическом театре «Русская песня» выступят участники номинаций «Гитара» и «Фольклор». 28 апреля в Центре оперного пения имени Галины Вишневской можно будет услышать исполнителей академического вокала, а 29 апреля в киноконцертном зале «Эльдар» на сцену поднимутся исполнители в области эстрадно-джазового инструментального и вокального искусства.

Хоровые коллективы выступят в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова 30 апреля. В Мемориальном музее А.Н. Скрябина 6 мая можно будет услышать звуки фортепиано и оркестровых струнных инструментов. 13 мая оркестры и ансамбли выступят в культурном центре «Москвич». В этот же день на сцене театра Et Cetera зрители оценят таланты юных актеров.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.02
-0.57 93.25
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
В Москве установлен новый температурный рекорд
15:05
Лишение прав обеспечено: какие неочевидные ошибки стоят водительского удостоверения
15:00
Жителей столицы приглашают на творческие выступления участников конкурса грантов мэра Москвы
14:44
Запрещала играть в компьютер: подросток нанес 35 ударов ножом своей бабушке
14:30
«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины
14:13
Уже не Кен: Райан Гослинг покоряет «Звездные войны»

Сейчас читают

Глубокая рана: какими становятся дети, выросшие без материнской любви
Золотые, брендовые, эффектные: почему куличи на Пасху так дорого стоят
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года