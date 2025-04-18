Он назвал деятельность театра «культурной спецоперацией».

Заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал 5-tv.ru о том, что украинские санкции против его оца Юрия Куалачева — хорошая новость. ПО его словам, «если нас боятся, то победа близка».

«Это говорит о том, что-то, чем занимается Юрий Дмитриевич и я, очень сильно пугает наших врагов. Потому что мы ведем настоящую культурную спецоперацию», — сказал Дмитрий.

Он добавил, что в сторону семьи Куклачевых и коллектива театра часто пишут много негативных комментариев в украинских соцсетях и СМИ. Это в очередной раз доказывает, что это означает страх, считает артист.

Дмитрий Куклачев упомянул один из таких комментариев — а что, если бы Зеленский «был блохой на шерсти кошек»?

«Мы просто бы его как блоху раздавили бы на шерсти наших замечательных пушистых артистов», — заключил Куклачев.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против российских деятелей культуры и спорта. В него вошли, помимо Куклачева, певец SHAMAN, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, артисты театра, балета и несколько выдающихся российских спортсменов.