«Хорошая новость»: сын Куклачева — о новых санкциях Зеленского

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 53 0

Сын Куклачева: новые санкции Зеленского означают страх

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он назвал деятельность театра «культурной спецоперацией».

Заслуженный артист России, худрук Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев рассказал 5-tv.ru о том, что украинские санкции против его оца Юрия Куалачева — хорошая новость. ПО его словам, «если нас боятся, то победа близка».

«Это говорит о том, что-то, чем занимается Юрий Дмитриевич и я, очень сильно пугает наших врагов. Потому что мы ведем настоящую культурную спецоперацию», — сказал Дмитрий.

Он добавил, что в сторону семьи Куклачевых и коллектива театра часто пишут много негативных комментариев в украинских соцсетях и СМИ. Это в очередной раз доказывает, что это означает страх, считает артист.

Дмитрий Куклачев упомянул один из таких комментариев — а что, если бы Зеленский «был блохой на шерсти кошек»?

«Мы просто бы его как блоху раздавили бы на шерсти наших замечательных пушистых артистов», — заключил Куклачев.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против российских деятелей культуры и спорта. В него вошли, помимо Куклачева, певец SHAMAN, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, артисты театра, балета и несколько выдающихся российских спортсменов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.02
-0.57 93.25
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:19
Пиар или искренние чувства? Правдивы ли слухи о тайной свадьбе Муцениеце и Дранги
18:04
«Если бы мама чуть-чуть себя пожалела»: Ляйсан Утяшева дала совет всем женщинам
17:50
В любую погоду: звезды на дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля
17:39
Авиакомпания «Победа» запретила использование гаджетов без наушников на борту
17:22
Красота требует жертв? Гоар Аветисян задолжала налоговой более 54 миллионов рублей
17:21
Патрушев и губернатор Сахалинской области обсудили экологические вопросы региона

Сейчас читают

Они — русские: Зеленский ввел санкции против SHAMAN и Куклачева
Насладитесь покоем: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года