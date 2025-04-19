Мирное соглашение: США готовы признать Крым российской территорией

Этот шаг демонстрирует стремление Трампа завершить конфликт на Украине.

США выразили готовность признать Крым российской территорией. Это решение было принято в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — сказано в сообщении.

Этот шаг демонстрирует намерение президента США Дональда Трампа прекратить огонь и урегулировать конфликт на Украине. Окончательного решения еще не было принято.

Американская сторона представила предложение по урегулированию конфликта на Украине, согласно которому антироссийские санкции могут быть смягчены. Предложение Вашингтона также подразумевает, что территории, освобожденные ВС РФ, останутся за Россией, а вопрос вступления Украины в НАТО более не будет подниматься.

По словам источника издания, это предложение может «заморозить конфликт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине. Если одна из сторон конфликта будет саботировать попытки договориться, Штаты прекратят попытки урегулирования.