Восьмидесятилетие Великой Победы для ЕС словно кость в горле.

В Киеве 9 мая соберутся представители тех стран, что входили в Третий рейх. Либо союзничали. Декорации будут соответствующими. Более того, мы снова видим милитаризацию Германии.

Стране после войны было запрещено размещать свои войска за пределами ФРГ, но вот бригада Бундесвера уже стоит в Литве. Далее, уходящее правительство Шольца объявило о радикальной реформе в армии, возвращается всеобщий воинский призыв. Новое правительство Фридриха Мерца намерено это дело углубить, выделяют 400 миллиардов евро на перевооружение. Это очень много.

Фридрих Мерц еще только 6 мая вступит в должность, но ему уже не терпится, он подтвердил намерение поставить дальнобойные ракеты «Таурус» Киеву. При этом понимая, что потенциальной целью этих ракет может стать Крымский мост, что уже не раз обсуждалось. Понятно, что таким образом Мерц хочет вписать Германию в будущий раздел Украины на сферы влияния между спонсорами. Но цена подобного решения может быть беспредельно высокой. Особенно, если США признают Крым российским, что возможно, как пишут СМИ.

Я думаю, вы уже догадываетесь, что во Вторую мировую войну папа и дедушка Мерца были под знаменами Рейха. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Есть четкие указания стран-членов ЕС кандидатам не участвовать в параде 9 мая в Москве», — сказал Байба Браже, глава МИД Латвии.

«Любое участие в параде или иных празднованиях 9 мая в Москве будет очень серьезно воспринято европейской стороной», — сказал Кая Каллас, глава Евродипломатии.

«Я обязательно приеду в Киев 9 мая», — сказал Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции.

Тотальный запрет на память о победе над нацизмом. Где угодно, только не в Москве.

«Определенных активистов, политиков не только отстраняют от участия в мероприятиях, многие из них проводят и будут проводить девятое мая в этом году за решеткой», — говорит Матеуш Пискорский, депутат Сейма Польши.

Восьмидесятилетие Великой Победы для Европы словно кость в горле.

«На официальные мероприятия, связанные с Днем Победы и Днем Освобождения, что празднуется, в частности, в Берлине 8 мая, действительно ни российское, ни белорусское посольство не приглашается», — сказал Сергей Нечаев, посол России в Германии.

В этом году Россию демонстративно не пригласили и на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима. Зато улыбались тем, кто сегодня салютует фанатам палачей.

В Европе полным ходом идет война с памятью. Ее главной жертвой может стать история. Европейцы не просто пересматривают прошлое. Победа над нацизмом превращается в спорное событие.

Европейские лидеры отмечать победу направляются в Киев. Главный аргумент, который особенно в последние годы часто подчеркивают, что если фронт в годы Великой Отечественной войны назывался украинским, то это означает, что исключительно украинцы освобождали Европу от нацизма.

«Ну, это абсолютно, скажем так, не выдерживает никакой критики. Поэтому исключительно подобного рода заявления — это голословные, политические какие-то высказывания в угоду текущему положению дел в европейской политике», — сказал Александр Михайлов, специалист-историк музея Победы.

Первый Украинский действительно связан с освобождением Украины и Европы, и Берлин брал, но до 1943 года он назывался Воронежским, по европейской логике, воевали в нем исключительно жители Воронежа, которые чуть позже открыли в себе украинскость.

Лишь немногие европейские главы государств решаются идти поперек системы, не боясь высказать свою точку зрения. И приехать в Москву почтить память тех, кто спас мир от фашизма.

«Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения. Я готов к тому, что небо упадет мне на голову», — сказал Александр Вучич, президент Сербии.

«Мы знаем, кто нас освободил. Никто не может сказать мне, что освобождение пришло с Запада, в то время как оно пришло с Востока», — сказал Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Кая Каллас грозит последствиями смельчакам. Пока безрезультатно. Ее назначили чиновники, смельчаков избрал народ, красноречивый показатель отношения этих самых евровременщиков к мнению большинства.

Главный праздник для Европы сегодня — День Д, Высадка в Нормандии, прибытие заокеанских спасителей под конец войны — символ их победы, а не развевающееся красное знамя в Берлине. В эксклюзивном интервью «Известиям» правнук Мелитона Кантарии говорит, что, если бы дед был жив, снова пошел бы на запад.

«Важно, чтобы правда о жертвах и героизме оставалась неприкосновенной вне политических спекуляций, как это делает Евросоюз и режим Зеленского», — сказал Георгий Кантария, внучатый племянник героя Советского Союза Мелитона Кантарии.

«В своей семье я всегда буду хранить память, память о подвиге своего прадеда. Буду передавать своим детям и внукам», — рассказал Кирилл Егоров, правнук героя Советского Союза Михаила Егорова.

Георгий Кантария и Кирилл Егоров — правнуки тех самых советских бойцов, имена которых вписаны в историю победы золотыми буквами. Красноармейцы Мелитон Кантария и Михаил Егоров 1 мая в 1945 году водрузили знамя Победы над гитлеровским Рейхстагом. Их потомки тоже защищают родину. Кирилл в рядах МВД, а Георгий добровольцем воюет на СВО.

То, что против Советского Союза, как сейчас против России, воевал весь Евросоюз, предпочитают в открытую не говорить.

«И вот товарищи, которые приезжают из-за рубежа, встречают и спрашивают: какую войну помните? Да, помню. А кто победил? Американцы! Вот так все исковеркано и все переписано», — сказал Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны.

1940 год. Гитлер уже оккупировал Польшу, Франция вот-вот падет под натиском вермахта, а Лондон планирует бомбить СССР. Франция жаждет присоединиться. Операция «Щука» — авиаудары по бакинским нефтепромыслам. Цель — устроить огненный апокалипсис и лишить Сталина «крови войны», уничтожив девяносто процентов советской нефтедобычи.

«Добиться максимального ослабления Советского Союза именно на всех направлениях, в том числе на тех, которые были близки к западным рубежам», — сказал Тофик Мохсен Оглы Аббасов, бывший пресс-секретарь президента Гейдара Алиева (1993–1994 гг.).

А годом ранее, зимой 1939-го, во время советско-финского конфликта, те же Лондон и Париж собирались открыть второй фронт против Москвы. Под предлогом защиты «маленькой, храброй Финляндии».

«В западной прессе вообще Советский Союз поливали самыми черными красками, и были призывы добровольцами ехать вместе с финским народом бороться против советского агрессора», — сказал Вадим Гасанов, военный историк.

Одна из причин советско-финской войны — как раз попытки Европы запереть советскую Россию, лишить выхода на Балтику. Сегодня ситуация вновь повторяется. НАТО открыто заявляет о готовности топить суда, если они будут представлять угрозу. Даже гражданские. Ничего нового, ничего лучше они придумать так и не смогли.

Эти же страны уже в 1941 году называли СССР «союзником», рукоплескали советскому солдату, в 1945 году на Эльбе обнимали как друзей.

«Очень интересная фотография, в особенности фотографии, связанные с периодом 45-го года, памятные снимки встречи с американцами на Эльбе», — сказал Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, сын Глеба Бакланова, Героя Советского Союза.

Андрей Бакланов с гордостью делится воспоминаниями о своем отце, генерале Глебе Бакланове. Будучи командиром 34-го гвардейского стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта, он был одним из первых советских офицеров, встретившихся с американскими солдатами. В своих мемуарах Бакланов вспоминал, что надежд при встрече было много, но все они очень скоро рухнули.

«Знаете, победителей не любят, им обычно завидуют, им завидуют, и так получилось, и сами видите, что получилось. Мы победили, в основном мы, Советский Союз», — сказал Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, сын Глеба Бакланова, Героя Советского Союза.

Завидуют настолько, что утверждают: это именно американцы выиграли Вторую мировую войну. СССР, по их мнению, оккупант. Прибалтийские ветераны СС теперь борцы за независимость, а 27 миллионов погибших советских граждан как бы и не было.

Но в каждой российской семье есть родственник, погибший в той войне, а у каждого нынешнего лидера ЕС, получается, найдется родственник, причастный к этим смертям.