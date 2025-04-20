Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 1 136 0

В ближайшее время станут известны подробности о дате и месте проведения церемонии прощания с ним.

Умер директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Фото: Instagram*/group_nana_

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Директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни. Об этом сообщил музыкальный коллектив на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы „НА-НА“, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» — говорится в публикации группы.

Ожидается, что в ближайшее время станут будут оглашены подробности о дате и месте проведения прощания. Причина смерти Фроликова не называется.

В социальных сетях звезды и поклонники начали активно выражать соболезнования близким артиста. Пользователи отмечают его доброту и честность, а также жизнелюбие.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже.

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