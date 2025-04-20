Поразительная стройность: жена актера Петрова похвасталась фигурой после родов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Жена актера Петрова похвасталась фигурой после родов

Поразительная стройность: жена актера Петрова похвасталась фигурой после родов

Фото: Instagram*/viktoriyaantonova_

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Девушка стала матерью всего две недели назад.

Супруга актера Александра Петрова Виктория, недавно ставшая матерью, поразила поклонников своей стройной фигурой. Девушка опубликовала фото, снятое у зеркала лифта, у себя в социальных сетях.

На опубликованных снимках она предстала в повседневном образе: белый топ, джинсы и длинный серый кардиган. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру, что вызвало восхищение у подписчиков. Стоит отметить, что девушка родила ребенка всего две недели назад.

До того как актер Петров связал себя узами брака с Антоновой, он состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Многие были уверены, что вскоре последует объявление о свадьбе. Но пара внезапно рассталась.

Спустя всего несколько месяцев Петров признался, что тайно женился на другой женщине. Его избранницей стала Виктория Антонова. Пара объявила о свадьбе в 2023 году.

В апреле 2025 года Александр Петров и Виктория Антонова стали родителями. У них родился сын, которого назвали Федором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие слова сказал Петров своей жене после рождения ребенка.

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