Поразительная стройность: жена актера Петрова похвасталась фигурой после родов

Девушка стала матерью всего две недели назад.

Супруга актера Александра Петрова Виктория, недавно ставшая матерью, поразила поклонников своей стройной фигурой. Девушка опубликовала фото, снятое у зеркала лифта, у себя в социальных сетях.

На опубликованных снимках она предстала в повседневном образе: белый топ, джинсы и длинный серый кардиган. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру, что вызвало восхищение у подписчиков. Стоит отметить, что девушка родила ребенка всего две недели назад.

До того как актер Петров связал себя узами брака с Антоновой, он состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Многие были уверены, что вскоре последует объявление о свадьбе. Но пара внезапно рассталась.

Спустя всего несколько месяцев Петров признался, что тайно женился на другой женщине. Его избранницей стала Виктория Антонова. Пара объявила о свадьбе в 2023 году.

В апреле 2025 года Александр Петров и Виктория Антонова стали родителями. У них родился сын, которого назвали Федором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие слова сказал Петров своей жене после рождения ребенка.

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