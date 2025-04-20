В Кении львица загрызла 14-летнюю девочку

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

В Кении около национального парка Найроби львица загрызла 14-летнюю девочку

В Кении львица загрызла 14-летнюю девочку

Фото: www.globallookpress.com/Winfried Wisniewski

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Останки погибшей были обнаружены в реке.

Вблизи национального парка Найроби в Кении львица загрызла 14-летнюю девочку. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на агентство по охране природы Службы дикой природы Кении (KWS).

«Тело 14-летнего подростка было найдено рейнджерами парка после того, как они пошли по окровавленной тропе…» — поделились подробностями журналисты.

Первым тревогу поднял другой подросток, который стал свидетелем произошедшего. Он сообщил представителям Службы дикой природы о нападении на девочку. На поиски отправились сотрудники KWS. Они шли по окровавленному следу до тех пор, пока не обнаружили останки погибшей в реке Мбагати.

На данный момент на поиски зверя по региону разосланы специальные группы.

Журналисты отмечают, что это не единственное нападение диких животных на человека в Кении за последнее время. Так, по сведениям KWS, в минувшие выходные 54-летний мужчина был растоптан слоном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в бродячие собаки загрызли жительницу Дагестана.

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