Без вреда организму: как рассчитать норму белка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Врач Манохина: потребность в белке для мужчин и женщин разная

Много тоже во вред: как рассчитать норму белка

Фото: 5-tv.ru

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Избыток органического вещества может привести к ожирению.

По нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, мужчинам в сутки необходимо потреблять 75-114 граммов белка, тогда как женщинам положено 60-90 граммов. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала нутрициолог и педиатр Елена Манохина.

Белки отличаются функциональным разнообразием для организма. Так, эти вещества выступают в качестве строительного материала, участвуют во многих реакциях в составе гормонов, ферментов, а также применяются как энергетическая основа, занимаются поддержанием водного баланса.

По словам специалиста, чтобы подсчитать индивидуальное количество необходимого количества белка в рационе ежедневно следует учитывать возраст, уровень активности, вес и наличие заболеваний. Уточнить точную норму поможет калькулятор или специальное приложение, а также специалист после консультации.

Чрезмерное употребление белка может привести к повышенному риску ожирения, сахарного диабета, развития атеросклероза, к образованию злокачественных опухолей, нарушению работы почек и печени.

При этом большее количество белка, чем нужно, ведет к нарушению иммунитета. В этом случае дети заболевают чаще, а также повышается риск осложнений. Нехватка вещества для растущего организма нередко приводит к трудностям развития как физического (рост, вес), так и психического.

У взрослых недостаток белка будет проявляться через выпадение волос, ломкость ногтевых пластин, пониженную работоспособность, частые острые респираторные вирусные инфекции, изменение в поведении.

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