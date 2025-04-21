Зыбучий песок: первое свидание на пляже чуть не стало последним для пары

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

В США мужчину засосал зыбучий песок во время первого свидания на пляже

«Держало под землей»: мужчина застрял в песке на первом свидании

Фото: © РИА Новости/DanitaDelimont.com

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Обращение на экстренную линию спасатели приняли за пранк.

В США, штат Мичиган, оказали помощь мужчине, который во время первого свидания попал в плен зыбучего песка. Об этом сообщил сайт Mlive.com.

Американец Майкл О’Брайен позвал на прогулку у озера подругу Бреанну Сику, вместе с которой он работал в больнице. Пара шла по пляжу, знакомые подбирали красивые камни и не подозревали, что им грозить внезапная опасность. В один момент под ногами мужчины начал оседать берег, а затем в считанные мгновения он по пояс ушел в песок.

После того, как О’Брайен попробовал выбраться, шевелить ногами не получалось.

«Такое впечатление, будто ее что-то держало под землей», — пояснял он.

Спустя 15 минут безуспешных попыток сопротивления мужчина сдался и обратился в службу спасения. Однако связь оказалась чересчур плохой, из-за этого диспетчеры решили, что их обманывают, и сбросили звонок.

Затем подруга пострадавшего Бреанна попытала удачу и дозвонилась до спасателей. О’Брайена отметил, что в разговоре с диспетчером знакомая в первый раз назвала его «мой парень».

Спасатели прибыли на место через несколько минут. На мужчину специалисты надели спасательный жилет, вокруг него расширили яму, набросили на тело жертвы веревку и вытянули на поверхность.

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