Традиционная активность: в Петербурге прошел форум этноспорта

В нем приняли участие представители более 30 стран.

Гонки на оленьих упряжках, лапта, соколиная охота и забеги на охотничьих лыжах. Эти и другие национальные виды спорта были представлены на большом форуме, который прошел в Петербурге.

О сохранении и развитии уникального нематериального наследия в Северную столицу приехали поговорить представители более чем 30 стран. А Россия и Турция на полях форума договорились совместно развивать национальные виды спорта. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Это в масрестлинге деревянная палка — символ борьбы. На международном форуме этноспорта она стала символом дружбы народов.

Главная цель форума — объединить усилия для развития национальных видов спорта. Здесь участники из десятка стран делятся опытом реализации проектов.

«Одна из трудностей заключается в сложности переноса традиционных видов спорта в городскую среду, потому что традиционные виды раньше проводились в сельской местности. Например, традиционная стрельба из лука сейчас набирает популярность в Турции. Дети с удовольствием занимаются и испытывают гордость. Проблемы есть, но мы можем найти решения в будущем», — рассказал президент Всемирной конфедерации этноспорта Билан Эрдоган.

На форуме делегации более чем из 30. География обширная — Мексика, Аргентина, Венгрия, Польша, Румыния и Катар.

«Мы хотели бы расширить сотрудничество Катара и других международных спортивных организаций. У нас много традиционных видов спорта, мы занимаемся соколиной охотой. Также мы ищем варианты путешествия в пустыне. Мы имеем дело с очень суровой страной, где нет воды и много песка», — рассказал участник форума из Катара Зайед Аль-Маади.

На форуме участники обсудили не только проблемы, но и перспективы сотрудничества. Базовые принципы закрепили, подписав меморандум о проведении международных соревнований по этноспорту. Главный посыл — он должен быть вне политики.

«Спорт должен объединять народы, в спорте не должно быть никакой дискриминации, и глобализация должна быть не инструментом влияния одних на других и подчинения одних другим, а должна объединять людей», — отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Во всероссийском реестре национальных видов спорта сейчас всего восемь. Но это не предел — Россия имеет все шансы стать страной-лидером по количеству национальных видов спорта во всем мире.

На территории нашей страны более 190 народов. У каждого свои спортивные традиции: городошный спорт, лапта, гонка на охотничьих лыжах и гиревой спорт, который вновь набирает популярность.

Былую славу хотят вернуть всем традиционным видам спорта. Впереди еще одно важное событие — в октябре в Самаре подпишут план совместных спортивных мероприятий России и Турции.