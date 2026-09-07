Российские юниоры победили на чемпионате мира по плаванию в Аргентине

Победой закончилось выступление наших юниоров на чемпионате мира по плаванию в Аргентине. Женская сборная заняла первое место в соревнованиях на открытой воде. В финальный день турнира россиянки завоевали золото в смешанной эстафете 4×1500 метров.

Всего в активе россиян четыре награды высшей пробы и три «серебра». Вторая позиция в медальном зачете у Венгрии, третье — у США.

Еще одна награда у нашей женской команды по водному поло. Бронза на первом в истории чемпионате мира в формате 4×4, он прошел в Хорватии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 203,66 балла. Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55), третье — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Бойковой 24 года, Козловскому 26 лет. Пара трижды становилась чемпионами России, выигрывала чемпионат Европы в 2020 году и завоевывала бронзу чемпионата мира в 2021-м, а также дважды была бронзовым призером чемпионатов Европы. Днем ранее победителем турнира среди мужчин стал Владислав Дикиджи, набравший 265,68 балла. Во время выступлений японские болельщики поддерживали российских спортсменов с флагами РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.