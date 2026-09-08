Российские юниоры вернулись с семью медалями с ЧМ по плаванию в Аргентине

В столичном Домодедове сегодня встречали триумфаторов чемпионата мира по плаванию на открытой воде. Наши юниоры привезли из Аргентины семь медалей, в том числе четыре высшей категории. Спортсмены возглавили медальный зачет, несмотря на серьезную конкуренцию и климатические особенности.

В Южной Америке сейчас лишь наступает весна, и вода еще не столь теплая, как та, в которой тренировались ребята. Но это не помешало. Скорее наоборот: долгое отсутствие нашей сборной на международных соревнованиях лишь мотивировало к победе.

«Я очень рада. Долго к этому шла, и, понятно, эмоции счастливые», — сказала золотая медалистка ЧМ по плаванию на открытой воде в Аргентине Кира Гусева.

«Встречали очень хорошо. У меня вообще ощущение, что этот народ нас по-особенному любит. Каждый фотографировался, говорил очень приятные слова. Все очень рады нас видеть, все очень хотели нас видеть. И очень приятно соперничать, конкурировать в такой среде», — сказал старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев.

К слову, выступление команды впервые за несколько лет прошло под российским флагом и с национальным гимном.

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