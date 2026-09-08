Российские юниоры вернулись с семью медалями с ЧМ по плаванию в Аргентине

Эфирная новость 26 0

Спортсменам удалось стать лучшими: не помешали ни конкуренты, ни климатические особенности.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столичном Домодедове сегодня встречали триумфаторов чемпионата мира по плаванию на открытой воде. Наши юниоры привезли из Аргентины семь медалей, в том числе четыре высшей категории. Спортсмены возглавили медальный зачет, несмотря на серьезную конкуренцию и климатические особенности.

В Южной Америке сейчас лишь наступает весна, и вода еще не столь теплая, как та, в которой тренировались ребята. Но это не помешало. Скорее наоборот: долгое отсутствие нашей сборной на международных соревнованиях лишь мотивировало к победе.

«Я очень рада. Долго к этому шла, и, понятно, эмоции счастливые», — сказала золотая медалистка ЧМ по плаванию на открытой воде в Аргентине Кира Гусева.

«Встречали очень хорошо. У меня вообще ощущение, что этот народ нас по-особенному любит. Каждый фотографировался, говорил очень приятные слова. Все очень рады нас видеть, все очень хотели нас видеть. И очень приятно соперничать, конкурировать в такой среде», — сказал старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Кирилл Беляев.

К слову, выступление команды впервые за несколько лет прошло под российским флагом и с национальным гимном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией в октябре
13:50
Умер первый глава Банка России Георгий Матюхин
13:45
Московский суд оштрафовал TikTok на 3,5 миллиона рублей
13:40
Российские юниоры вернулись с семью медалями с ЧМ по плаванию в Аргентине
13:35
Произведет впечатление: фильм «Черный шелк» выйдет в прокат уже весной 2027 года
13:30
Захарова пообещала жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии

Сейчас читают

Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
Провалы в памяти после 50: когда забывчивость становится тревожным сигналом
С чипсами и шампанским не увидите: мисс БРИКС рассказала о подходе к питанию
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео