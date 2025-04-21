США нанесли удар по столице Йемена
По предварительным данным, 12 человек погибли, около 30 получили ранения.
Фото, видео: Reuters/ADEL AL-KHADER; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки США на Йемен 12 человек погибли, еще около 30 пострадали. Под огнем оказалась столица — город Сана.
Американские истребители ударили прямо по оживленному рынку и ближайшему району. Десятки автомобилей сгорели, несколько зданий обрушились.
Под обломками могут находиться пострадавшие. На месте сейчас работают спасатели.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?