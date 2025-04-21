Скандал с авиакомпанией: сотни туристов не могли улететь в Египет из-за задержек рейсов

Пассажиры требуют компенсаций и намерены обращаться в суд.

Сотни наших туристов эту ночь провели в столичном аэропорту Шереметьево. Все они должны были еще накануне отправиться на курорты Шарм-эль-Шейха. Но начало отпуска испортила египетская авиакомпания, решившая перенести вылет.

Изначально рейс был намечен на пять утра, потом его сместили на час дня, затем переносы были еще четыре раза. Туристы, многие из которых были с детьми, штурмовали стойки регистрации и обрывали телефоны туроператоров, но безуспешно.

В итоге пассажиры все же вылетели на курорт, но почти все готовы судиться с авиакомпанией. Тем более что, как выяснилось, она же сорвала отпуск и другим туристам, вылетающим из еще нескольких аэропортов нашей страны.