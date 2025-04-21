Министр здравоохранения РФ сдал кровь в рамках акции к Национальному дню донора

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 40 0

За прошедший год 1,5 миллиона человек помогли ближним, и еще 365 тысяч пополнили ряды доноров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сдал кровь во время акции, проводящейся в честь Национального дня донора в России. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru и поделился кадрами беседы.

«Донорство — это гражданский долг и возможность помочь близкому человеку, каждому из нас. В 2024 году 1,5 миллиона человек сдали свою кровь, и 365 тысяч человек пополнили ряды доноров», — сообщил политик.

Кроме того, благодаря донорству можно не только спасти чью-то жизнь, но и помочь в производстве лекарств, которые облегчат состояние больных людей. Как отметил Мурашко, в период проведения специальной военной операции (СВО) донорство — это очень важная процедура.

«Сегодня, проводя акцию в нашей стране, мы призываем быть ответственными и вливаться в ряды доноров», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей. За счет этого клиникам будут профинансированы подбор и активация неродственного донора и транспортировка костного мозга, а также проведение детям специфической иммунотерапии.

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