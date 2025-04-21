Глава государства также подчеркнул, что украинская сторона изначально отвергла инициативу, но изменила свою позицию под влиянием иностранных кураторов.

Российские войска возобновили боевые действия в зоне специальной военной операции после пасхального перемирия. А результаты этого периода еще предстоит проанализировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях форума «Малая Родина — сила России».

По словам президента, изначально предложение о прекращении огня украинская сторона рассматривала как игру судьбами. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому вовремя подсказали, как надо правильно реагировать.

«Боевые действия возобновились. Мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие. Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях. Это праздник для всех христиан, так сложилось в эти дни и для католиков, и для протестантов, для православных христиан. Поэтому мы всегда об этом говорили, о том, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что также к этому будут относиться и представители киевского режима", — заявил глава государства.

Хотя мы видели первичную реакцию. Я думаю, что это все заметили. Было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось, как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее. Там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, это иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились. Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить инициативу, говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения. Ну, мы должны подумать, конечно. Внимательно все оценить, посмотреть на результаты», — отметил глава государства.

Предметом для тщательного изучения должно стать и предложение украинской стороны о моратории на удары по гражданским объектам. Так как Киев здесь может повести себя нечестно.

Так, Владимир Путин напомнил, что именно на гражданской территории — в конгресс-центре в Сумах находились боевики, которые устраивали бесчинства в Курской области.