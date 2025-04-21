Не должно быть барьера: Путин призвал проводить цифровизацию органов самоуправления с умом

Информационные технологии не заменят, по мнению президента России, прямой диалог.

Представители власти должны поддерживать живой контакт с населением страны и не создавать «цифровой барьер» между органами местного самоуправления и гражданами. Об этом на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Единственное, о чем хочу попросить, это чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами. <…> Это не должно подменять живого прямого общения с людьми. Это очень важная вещь», — призвал он.

Тем не менее российский лидер подчеркнул, что цифровые платформы, действительно, являются уникальным достижением науки и позитивно влияют на развитие общества, а также повышают эффективность работы разных сфер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о провале очередных попыток нанести стратегическое поражение России на поле боя. Такие, по словам президента, предпринимались не раз на протяжении всей истории нашей страны.