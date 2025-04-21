«Осознание приходит»: Путин заявил о провале очередных попыток нанести поражение России на поле боя
Путин заявил о провале очередных попыток нанести поражение России на поле боя
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Президент выступает на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».
В очередной раз планы нанести России стратегическое поражение на поле боя закончились провалом. Об этом на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» напомнил президент РФ Владимир Путин.
«Мужество, героизм и стойкость наших людей — они всегда, во все времена… были залогом существования самой России. Этого мало кто понимает из тех, кто пытается покушаться на нашу независимость, на наш суверенитет, на нашу свободу, на нашу целостность. Мне кажется, что сейчас с провалом попыток нанести России нанести стратегическое поражение на поле боя, вот это осознание приходит…» — отметил российский лидер.
Ранее сегодня Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для бойцов приграничных к СВО территорий — об этом сообщал 5-tv.ru.
Согласно новой норме, статус ветерана смогут получить участники боев на территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Также он будет предоставляться добровольцам, вступившим в формирования, созданные по решению властей, если они содействовали выполнению задач Вооруженных сил РФ — в том числе при отражении вторжения на российскую территорию и в ходе вооруженных провокаций на границе и в приграничных регионах.
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