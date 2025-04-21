На улице, дома, в автомобиле: аллерголог назвала главные меры профилактики в пик сезона цветения деревьев

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Аллерголог Тюлякова назвала меры профилактики в пик сезона цветения деревьев

На улице, дома, в автомобиле: аллерголог назвала главные меры профилактики в пик сезона цветения деревьев

Фото: 5-tv.ru

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Особо чувствительным к пыльце не стоит часто проветривать квартиру.

Период с конца апреля по конец мая традиционно считается пиком сезона цветения деревьев для Центральной России — и это большая проблема для аллергиков. О главных мерах профилактики в это время изданию Газета.ру рассказала аллерголог-иммунолог Эльвира Тюлякова.

Самое важное — максимально ограничить контакт с пыльцой. Для этого, рассказывает эксперт, существуют, например специальные фильтры для носа и очки против пыльцы.

Находясь в квартире особенно чувствительным к природному аллергену придется пореже проветривать помещение, в автомобиле — ездить с закрытыми окнами.

«Проветривать… лучше в вечернее время, в безветренную погоду, после продолжительного дождя, в более прохладную погоду…» — перечислила аллерголог.

Также во время сильного ветра лучше лишний раз не выходить из дома, напоминает эксперт. Возвращение же с улицы для аллергика, и вовсе, должно превращаться в своего рода ритуал. Важно сменить одежду, промыть глаза и нос, прополоскать рот, а лучше принять душ целиком — так будет вернее.

Ранее 5-tv.ru писал, что разработка ученых из РФ поможет распознать пищевой аллерген.

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