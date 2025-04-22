Тейлор Свифт может достаться главная роль в ремейке фильма «Телохранитель»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Режиссером будущей картины станет Сэм Ренч, который до этого представил «документалку» о жизни певицы.

Тейлор Свифт может сыграть главную роль в ремейке «Телохранителя»

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Певица Тейлор Свифт может исполнить главную роль в ремейке мелодрамы «Телохранитель». Об этом сообщили Daily Mail.

Режиссером будущей картины станет Сэм Ренч. До этого он работал над документальной лентой о Свифт — The Eras Tour.

По заявлению инсайдера журналистов, певица готова подписать контракт. Как отмечает источник, исполнительница намерена повлиять и на то, кому достанется роль собственно телохранителя, в которого по классическому сюжету влюбляется главная героиня.

Инсайдер поделился, что на роль главного героя пробуются Том Круз, Бен Аффлек и Брэд Питт. Окончательный выбор в пользу одного из знаменитостей пока не сделан.

Фильм «Телохранитель» режиссера Мика Джексона появился на киноэкранах в 1992 году. Главные роли исполнили певица Уитни Хьюстон и актер Кевин Костнер. Картина дважды номинировалась на «Оскар». При этом заглавная композиция саундтрека фильма I Will Always Love You обрела огромную популярность, а Хьюстон получила две премии «Грэмми».

Ранее, писал 5-tv.ru, концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии.

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