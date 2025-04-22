Владимир Путин поговорил по телефону с лидером ЮАР

Украинская тема стала сегодня одной из главных во время телефонного разговора российского президента с коллегой из ЮАР.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин изложил Сирилу Рамафозе принципиальную позицию нашей страны, которая касается обеспечения безопасности России и устранения первопричины украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Глава государства отметил, что понтифик пользовался международным авторитетом как последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости и верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении всего своего служения папа Франциск активно содействовал налаживанию общения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью, а также прилагал усилия для укрепления сотрудничества между Россией и Святым престолом.