«Царское село» подняло цены для туристов на 30%

Музей-заповедник «Царское село» в новом туристическом сезоне повысил цены сразу на 30%. Теперь комплексный билет на посещение Екатерининского дворца и парка обойдется в 1500 рублей. Платным стал и вход для детей — 800 рублей.

Таким образом, чтобы посмотреть на одну из достопримечательностей пригорода Петербурга семье с двумя детьми нужно будет заплатить 4600 рублей, не считая затрат на дорогу.

Резкое подорожание вызвало волну недовольства не только среди туристов, но и среди местных жителей. Они намерены пожаловаться в антимонопольную службу. В самом музее-заповеднике повышение цен «Известиям» объяснили высокими затратами на содержание комплекса.

Впрочем, плата за вход выросла и в других популярных музеях Петербурга, но, в среднем, на 50 рублей. И только в Петергофе заявили, что пока не намерены повышать стоимость.

А сегодня в городе на Неве открылся сезон фонтанов. Уже запущены 99 водяных каскадов, еще пять начнут работу 1 мая.