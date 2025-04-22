Все кончено? Названы основные признаки кризиса в браке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Психолог Сухова: молчание и самовнушение разрушают отношения

Все кончено? Названы основные признаки кризиса в браке

Фото: 5-tv.ru

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Небольшие общие ритуалы помогут наладить взаимопонимание.

Проблемы в браке зависят от того, как именно партнеры воспринимают друг друга. Психолог Анна Сухова в беседе с aif.ru рассказала, что пересмотр стереотипов мышления и изменение привычных реакций могут вернуть взаимопонимание в отношения супругов.

Если между партнерами все чаще возникает молчание, а важные темы остаются не озвученными, это сигнал к действию. Супруги могут закрываться и избегать общения, что приводит к мыслям-катастрофам: от «все кончено» до «он/она не изменится». Эти мысли могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии и усугубить ситуацию.

Еще одним тревожным знаком является автоматизм в заботе о близком человеке. Если привычные радости или совместные утренние ритуалы вроде приготовления кофе, становятся формальными, это может указывать на потерю тесной душевной связи. Дистанцирование и отсутствие поддержки также сигнализируют о проблемах в отношениях. Партнеры могут начать воспринимать друг друга в качестве противников, а совместные мечты и цели тогда становятся для них абстрактными или пугающими.

Психолог отмечает, что эмоциональные проблемы могут привести к физическим сбоям. Стресс и напряжение нередко проявляются через физические симптомы, такие как дрожь в руках или головокружение.

Что делать?

Однако возможность исправить положение есть всегда. При желании можно попытаться спасти отношения. Для этого существуют специальные методы.

  • «Стоп-кадр для мыслей»: в момент напряжения нужно записать свои мысли и позже проанализировать их.
  • «Меняйте сценарий»: выделите время — 15 минут в день — на разговор без упреков. Обсуждать можно любые темы, например, сериал или погоду.
  • «Шкала эмоций»: следует дать оценку уровню своего гнева перед сложным разговором.
  • «Язык чувств»: вместо обвинений нужно постараться выразить собственные чувства.
  • «Действуйте вопреки»: стоит сделать шаг к примирению, даже если это сложно.

Психолог отметила, что эти техники помогают лучше понять друг друга и восстановить гармонию в отношениях. Кризис в браке — не конец, а возможность для роста и улучшения качества общения.

Ранее, писал 5-tv.ru, психолог назвал идеальную разницу в возрасте между супругами.

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