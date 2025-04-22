Москвич снял на видео катающегося на электросамокате несовершеннолетнего
Видео он отправил в службу поддержки — теперь родители подростка заплатят огромный штраф.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Москвич донес на школьника на электросамокате. Мальчик зарегистрировался на платформе, указав неправильный возраст.
Местный житель снял, как ребенок катается и отправил в службу поддержки. Теперь родители заплатят штраф в 100 тысяч рублей.
Дети часто используют поддельные аккаунты, чтобы обойти правила и взять в аренду самокат. А после устраивают рискованные заезды на большой скорости. При этом часто сбивают прохожих и сами получают травмы.
Как правило, гонщиков быстро вычисляют по номерам, а родителям потом приходится платить за их экстрим кругленькие суммы штрафов.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?