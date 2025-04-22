В России может быть принят закон об ограничении платного образования

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Закон об ограничении платного образования может быть принят в России

Закон об ограничении платного образования могут принять в весеннюю сессию Госдум

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Проект рассмотрят в весеннюю сессию Госдумы.

В весеннюю сессию Госдумы может быть принят закон об ограничении платного образования. Об этом «Известиям» рассказала руководитель комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров», — сказала она.

По мнению Лантратовой, множество университетов сейчас представляют из себя «фабрики дипломов». Такие учреждения выпускают специалистов в невостребованных направлениях.

Новый закон даст правительству право устанавливать квоты на платные места. Количество студентов, обучающихся в вузе на коммерческой основе, не должно выходить за их пределы. Эта стратегия не лишает возможности получить платное образование, она делает его эффективным и качественным.

Известно, что этот законопроект поддержали комитеты по просвещению, развитию гражданского общества и охране здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что депутат Харченко посетила образовательные учреждения Курска.

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