Депутат Харченко посетила образовательные учреждения Курска

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко 14 апреля в рамках мониторинга партийного проекта «Новая школа» посетила несколько образовательных Курска, ожидающих ремонта. Об этом депутат рассказала «Известиям».

«В рамках народной программы партии „Единая Россия“ есть план по капитальному ремонту образовательных организаций. Это и средние общеобразовательные школы, и образовательные организации для одаренных детей», — пояснила Харченко.

Первая точка на ее сеголднягшеем маршруте — курский лицей-интернат № 1. Там уже идет демонтаж целого этажа перед ремонтом. За процессом следят и ученики, и их родители.

«Родители согласовывают и цвет, и расстановку, и мебель. Даже в какой-то степени, насколько удобно. Родительский комитет очень плотно участвует и в образовательном процессе, как бы и непосредственно в бытовых вопросах», — рассказал папа троих учеников лицея Александр Мезенцев.

Мама одной из учениц Ольга Шадрина отметила, что в этом лицее «эмоционально хорошо».

Также Харченко осмотрела школу № 14, которой ремонт еще только предстоит. А коллектив здесь — прекрасный.

Последней для посещения стала территория перед корпусом Курского государственного педагогического университета. Это здание находится напротив мемориала павших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Там заметили, что на корпусе выцвели буквы «Курск — город воинской славы», да и приелгающую территорию необходимо привести в порядок.

«Это здание является частью архитектурного комплекса, мемориального комплекса, посвященное памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Ну и, честно говоря, очень приятно, что такое решение принято», — отметил проректор университета Владимир Сидоров.

Напомним, что сама Харченко родом из Курска — здесь она окончила школу и Курский государственный технический университет. До избрания Харченко была ректором Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И. И. Иванова.

Ранее, писал 5-tv, Харченко рассказала, что в России будет создана рабочая группа по организации отдыха и оздоровлению детей. Сейчас, по словам депутата Госдумы, ситуация с отдыхом детей находится в неудовлетворительном состоянии.