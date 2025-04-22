«Все от души»: как складываются отношения дочери Ани Лорак с отчимом-испанцем

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Дочь Ани Лорак хорошо ладит со своим отчимом-испанцем

Ани Лорак рассказала про общение 13-летней дочери с отчимом-испанцем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В этом году девочке исполнится 14 лет.

Певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, рассказала, что ее 13-летняя дочь София легко нашла общий язык с отчимом — испанцем Исааком Виджраку. Слова артистки приводит 7Дней.ru.

Российская певица и испанский инструктор по йоге познакомились на Ибице, где Каролина проводила свой отпуск. Между ними быстро вспыхнули яркие чувства, Исаак последовал за Ани Лорак в Москву. Перед тем, как пожениться, они некоторое время прожили втроем — Каролина, Исаак и дочь певицы от предыдущего брака София.

Переходный возраст — непростой период, однако он никак не сказывается на отношениях Софии и Исаака. Ани Лорак рассказала, что в ее семье царит гармония и нет места конфликтам.

«Главное — рассказывать все от души, с любовью, и вообще любовь победит и спасет этот мир», — сказала певица.

Каролина не стала менять фамилию после замужества. Исаак сделал ей предложение во время их отпуска во Флоренции в прошлом году. В марте влюбленные уже сыграли тайную свадьбу. Торжество прошло в несколько этапов. Первый — регистрация в Москве, второй — закрытая церемония на Мальдивах.

Певице хотелось, чтобы день свадьбы принадлежал только ей и ее жениху. В будущем она все же планирует провести скромный праздничный вечер для друзей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ани Лорак и ее возлюбленный втайне сыграли свадьбу.

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