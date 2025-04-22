Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии в Дидубийском пантеоне

Стало известно, где похоронят Зураба Церетели

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скульптора не стало 22 апреля.

Похороны художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели пройдут в Дидубийском пантеоне Грузии. Об этом сообщил его внук Василий Церетели в беседе с ТАСС.

Известно, что прощание состоится в храме Христа Спасителя в Москве.

«[Прощание] будет в храме Христа Спасителя и потом уже в Дидубийском пантеоне в Грузии повторно», — сказал Василий Церетели.

О смерти скульптора стало известно ранее в этот день. Зураб Церетели умер в мастерской у себя дома от остановки сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили «Известиям».

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он участвовал в проекте по восстановлению храма Христа Спасителя в Москве, разработал дизайн для новой Манежной площади и внутреннего убранства торгового центра «Охотный ряд».

В 1997 году Церетели стал президентом Российской академии художеств. Позже он занял должность директора Московского музея современного искусства.

Творения этого мастера можно увидеть в разных уголках планеты. Например, в Санкт-Петербурге установлен памятник Ивану Шувалову, основателю Академии художеств. В Пскове можно увидеть памятник княгине Ольге. Во французском городе Агда есть скульптура, посвященная Оноре де Бальзаку. В Москве установлен памятник генералу Шарлю де Голлю.

Ранее 5-tv.ru писал, каким был Зураб Церетели.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.76
-0.38 93.67
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
Рост продаж замороженной пиццы в США может указывать на начало рецессии
13:55
Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии
13:38
«Родители на выгуле»: Петров впервые вывел в свет жену после рождения ребенка
13:25
Стала известна дата похорон папы римского Франциска
13:15
Курс молодого бойца: министра внутренней безопасности США обокрали в ресторане
13:03
Весенняя вакцинация: какие три прививки нужно сделать в обязательном порядке

Сейчас читают

«Был миротворцем»: Никас Сафронов рассказал о встрече с Папой Римским Франциском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года