Прощание с Зурабом Церетели: мировое наследие гения монументального искусства

Его вклад в искусство стал неотъемлемой частью культуры России и всего мира.

Сегодня не стало художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели. Скульптор с мировым именем, президент Российской академии художеств скончался на 92-м году жизни. Как сообщил его помощник, причиной стала остановка сердца.

О том, что Церетели был не только талантливым мастером, общественным деятелем, но и народным дипломатом, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Его работы стирали границы. Его монумент стоит перед входом в здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Скульптуры представлены в странах Европы и СНГ, а памятник Петру I — один из самых знаменитых открыточных видов Москвы. Несколько работ маэстро украшают и улицы Северной столицы. Среди его творений: памятник грузинскому поэту Руставели и советскому физику Алферову.

Когда Советский Союз принимал Олимпиаду-80, именно Зураб Церетели стал главным художником игр. Уже известно, что церемония прощания со скульптором пройдет завтра в Храме Христа Спасителя в Москве, а похоронят его в родном Тбилиси. О мастере, чей талант стал воплощением дружбы народов —корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.