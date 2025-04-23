На пути к здоровому образу жизни: россияне стали меньше курить

|
Полина Асташкина
Полина Асташкина 29 0

Количество курящих людей в РФ за последние 15 лет уменьшилось вдвое

В России стали меньше курить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еще в 2009 году доля курильщиков составляла около 39,5%.

За последние годы россияне стали гораздо меньше курить и пить. Об этом заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Так, по статистике, в 2009 году доля курильщиков в стране составляла 39,5%, а в 2024 году — 18,6%.

«В последние шесть лет распространение курения табака среди населения РФ в возрасте 15 лет и старше сократилось…» — подчеркнул Мурашко.

Помимо этого, глава Минздрава рассказал о том, что потребление алкоголя за прошедшие пять лет снизилось на 6,7%.

Мурашко уверен, что на россиян повлияли принятые меры по популяризации здорового образа жизни.

«Личный пример медицинского специалиста по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, станет отличным стимулом для пациентов, для каждого гражданина», — добавил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие симптомы сигнализируют об опасной болезни вейперов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Налоги и репутация: в Москве прошла конференция для блогеров
0:38
На пути к здоровому образу жизни: россияне стали меньше курить
0:24
Ты бессмертный что ли? Кого нельзя уволить за работу в состоянии алкогольного опьянения
0:18
Уроки под музыку Моцарта: Алсу рассказала о терапии старшей дочери
23:58
В домах столицы заменят больше 4000 лифтов
23:38
Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

Сейчас читают

Экс-жена Джигарханяна стала мамой: от кого Цымбалюк-Романовская родила ребенка
SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом
Хорошо и плохо: пранкеры Вован и Лексус о применении ИИ в кино
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года